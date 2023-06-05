Жительницу Петербурга ошибочно признали умершей и шесть лет не платили пенсию

В Санкт-Петербурге пенсионерку из-за бюрократической ошибки признали умершей. После этого она не получала пенсию в течение шести лет.
Прокурор Калининского района города подал в суд иск, в котором требовал от Фонда пенсионного и социального страхования в Санкт-Петербурге и ЛО выплатить женщине пенсию за весь период, когда она считалась умершей, сообщает сетевое издание «Питерские заметки».
Женщина вышла на пенсию в 2009 году. В 2016 году появилась ошибочно сделанная запись в акте о смерти, после чего выплаты прекратились. В 2022 году акт о смерти был аннулирован, и пенсионерка снова начала получать положенное ей пособие.
Прокуратура настаивает на возмещении пенсионных выплат за весь период с февраля 2016 года, когда они были прекращены, и по май 2022 года.