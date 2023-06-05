Жительницу Петербурга ошибочно признали умершей и шесть лет не платили пенсию

Женщина вышла на пенсию в 2009 году. В 2016 году появилась ошибочно сделанная запись в акте о смерти, после чего выплаты прекратились. В 2022 году акт о смерти был аннулирован, и пенсионерка снова начала получать положенное ей пособие.