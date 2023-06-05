«Подковерная игра». Министр обороны Великобритании метит в кресло генсека НАТО

С другой стороны, ни одна страна не готова к эскалации, которой могут поспособствовать решения следующего генсека. Об этом свидетельствует и предупреждение Макрона наложить вето на кандидатуру Уоллеса, которое Леви связал с желанием Парижа «пока ничего не менять» и посмотреть, как развернется украинский конфликт между его непосредственными участниками.