«Подковерная игра». Министр обороны Великобритании метит в кресло генсека НАТО

Закулисная борьба за кресло генерального секретаря НАТО набирает обороты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен лично предложить президенту США Джозефу Байдену одобрить на этот пост кандидатуру министра обороны королевства Бена Уоллеса, пишет The Telegraph.
«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе [7-8 июня], чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО», — сообщает издание.
Как ожидается, должность станет вакантной этой осенью после отставки действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга. Ранее он заявлял, что не намерен задерживаться дольше положенного срока, однако официально его полномочия истекли еще в октябре 2022 года.
А как же гендерное равенство?
Впрочем, потенциальное назначение Уоллеса может не состояться по ряду причин, среди которых — «неподходящий» пол и гражданство Великобритании. В ноябре таблоид Daily Express сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон не готов видеть в качестве генсека как британского министра обороны, так и любого другого кандидата от этой страны.
Позднее несколько источников Politico отмечали, что многие члены НАТО надеются на продление полномочий Столтенберга, считая это вполне реальным. Другие участники блока хотят видеть генсеком женщину, а третьи настаивают на разнообразии возможных преемников, поскольку предшественниками действующего были датчане, голландцы и британцы.
Среди аргументов, почему место будущего председателя должна получить именно женщина, высокопоставленные чиновники называли толерантность и соблюдение «западных ценностей». По данным инсайдеров, на этом даже настаивал сам Байден. При этом главным сопутствующим фактом в биографии потенциальной преемницы негласно стала «непримиримая ненависть» к России.
Одной из подходящих кандидатур оказалась «ретивая радикалка» — глава эстонского правительства Кая Каллас, которая никогда «не стеснялась» антироссийской риторики. Впрочем, русофобские пассажи сыграли с ней злую шутку. Спустя некоторое время агентство Reuters сообщило, что Каллас выбыла из гонки, поскольку оказалась чересчур агрессивной.
Все же есть шанс?
Многие члены Североатлантического альянса ожидают, что решение о преемнике будет принято на саммите НАТО в Литве (с 11 по 12 июля) или «даже раньше». Одновременно с этим мировые издания констатируют очевидную нехватку подходящих кандидатов и допускают, что Столтенберг останется еще на неопределенный срок.
Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Дмитрий Леви в беседе с «Политикой Сегодня» не исключил назначение Уоллеса на пост генерального секретаря, однако подчеркнул, что предпосылок для смены генсека попросту нет — Столтенберг вновь может остаться председателем блока.
«На мой взгляд, это скорее домыслы, чем реальные ожидания предстоящего события. Конечно, возможно все — подковерную игру на американской стороне мы не знаем, и все назначения подобного рода на данный момент инспирируются именно в США, зачастую без особых обсуждений с союзниками», — констатировал политолог.
С другой стороны, ни одна страна не готова к эскалации, которой могут поспособствовать решения следующего генсека. Об этом свидетельствует и предупреждение Макрона наложить вето на кандидатуру Уоллеса, которое Леви связал с желанием Парижа «пока ничего не менять» и посмотреть, как развернется украинский конфликт между его непосредственными участниками.
«На переправе коней не меняют. В дальнейшем, скорее всего, накопившийся негатив так или иначе выстрелит по должностным лицам. Безусловно, пойдут кадровые замены, обновления. Сейчас заинтересованность в том, чтобы сохранить статус-кво, то есть не менять ситуацию, в какой-то мере пустить ситуацию на самотек», — рассуждает Леви.
По всей видимости, опасения высокопоставленных чиновников, желающих сохранить статус-кво в этом вопросе, не напрасны: в интервью американскому изданию The Washington Post Уоллес говорил, что западные правительства больше не могут поставлять Украине вооружение и боеприпасы в прежнем интенсивном режиме, поскольку их арсеналы опустошены.
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