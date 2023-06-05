Глава «Патриота» Столярчук объявил о сотрудничестве с сетевым изданием «Утренний Юг»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о партнерстве с сетевым изданием «Утренний Юг». В рамках сотрудничества планируется обмен актуальными новостями и информационная поддержка.
«Утренний Юг» — молодое региональное СМИ Кубани, основанное несколько лет назад. Его главный редактор Павел Капустин отметил, что издание публикует новости, которые являются феноменами современной действительности.
«Нам важно оперативно, полно и достоверно освещать события, которые помогут разобраться в быстро меняющемся мире», — сказал он.
В свою очередь, Столярчук тепло поприветствовал нового партнера. Глава Медиагруппы «Патриот» выразил надежду, что «Утренний Юг» поможет отстоять информационный суверенитет России.