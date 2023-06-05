Депутат Калинин поддержал идею Володина наказать Варшаву за убийство красноармейцев

Ранее с соответствующим предложением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По словам политика, следственные органы должны изучить, по какой причине погибли красноармейцы в начале прошлого столетия. Калинин в материале для «Ветеранских вестей» эту инициативу поддержал.