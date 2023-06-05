С Новым Годом!

Депутат Калинин поддержал идею Володина наказать Варшаву за убийство красноармейцев

Политика
Депутат Калинин поддержал идею Володина наказать Варшаву за убийство красноармейцев

Депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин положительно отреагировал на идею привлечь Варшаву к ответственности за все злодеяния, которые она совершала в отношении советских солдат.

Ранее с соответствующим предложением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По словам политика, следственные органы должны изучить, по какой причине погибли красноармейцы в начале прошлого столетия. Калинин в материале для «Ветеранских вестей» эту инициативу поддержал.

«Польская власть сегодня оголтело и несправедливо подвергает нападкам все, что связано с Россией. Правда заключается как раз в том, что у самой Польши "рыльце в пуху"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Польша постепенно возвращается в «девяностые». Об этом говорится в материале телеканала «360».

#польша #володин #красная армия #госдума