Депутат Калинин поддержал идею Володина наказать Варшаву за убийство красноармейцев

Депутат Саратовской областной Думы Вячеслав Калинин положительно отреагировал на идею привлечь Варшаву к ответственности за все злодеяния, которые она совершала в отношении советских солдат.
Ранее с соответствующим предложением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По словам политика, следственные органы должны изучить, по какой причине погибли красноармейцы в начале прошлого столетия. Калинин в материале для «Ветеранских вестей» эту инициативу поддержал.
«Польская власть сегодня оголтело и несправедливо подвергает нападкам все, что связано с Россией. Правда заключается как раз в том, что у самой Польши "рыльце в пуху"», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Польша постепенно возвращается в «девяностые». Об этом говорится в материале телеканала «360».