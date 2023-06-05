МИД РФ: консультации по меморандуму в рамках зерновой сделки пройдут 9 июня в Женеве

Консультации между Россией и ООН в рамках зерновой сделки состоятся 9 июня. Соответствующей информацией поделился заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
По словам дипломата, встреча пройдет в Швейцарии. Стороны рассмотрят вопросы, связанные с двусторонним меморандумом, в частности, российскую часть соглашения, пояснил он.
«Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 числа», — заявил Вершинин в ходе общения с журналистами.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии перспектив к продлению зерновой сделки, однако Вершинин заверил, что консультации с ООН продолжатся. Подробности передает телеканал «360».