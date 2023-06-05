«Страна»: офис Зеленского планирует отстранить Кличко от поста киевского мэра

Подчиненные президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают план отставки мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующая информация содержится в материале «Страны».
Как рассказали источники, снятие государственного служащего с занимаемого поста может произойти после отмены военного положения внутри Украины. Однако киевский режим уже сейчас приступил к формированию в обществе необходимых взглядов на эту ситуацию.
«Поэтому они сейчас и создают весь этот антураж с петицией, чтобы выйти и сказать, мол, видите, народ так решил», — говорится в статье.
Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой снять Кличко с поста мэра столицы. Авторы обращения уверены, что чиновник плохо работает.