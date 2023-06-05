Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16

Ранее сообщалось, что среди пострадавших от употребления сидра в Димитровграде оказалась 16-летняя сирота. Она употребляла алкоголь вместе со своей сестрой, после чего ей стало плохо и девушку отвезли в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Было установлено, что все пострадавшие купили сидр «Мистер Сидр» в торговых точках «Территория пива». Бизнесмен из Самарской области, который поставил алкоголь в магазины Димитровграда, задержан. Возбуждено уголовное дело.