Сосновский: Германия попала в ловушку из-за отказа покупать российский уголь

Впрочем, основным получателем прибыли от этой сделки стала швейцарская компания Glencore, которая не так давно выкупила 100% акций, принадлежащих BHP и Anglo American в Cerrejon. С тех пор показатели экспорта угольной шахты начали расти вверх — только в 2022-м в Колумбии было добыто 7,3 миллиона тонн сырья.