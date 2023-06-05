Сосновский: Германия попала в ловушку из-за отказа покупать российский уголь

Германия оказалась «в западне» после отказа от российского угля. Теперь необходимые объемы сырья Берлину приходится закупать в Колумбии, что оборачивается для него большими экономическими расходами. Об этом в Telegram-канале пишет политолог Александр Сосновский.
Ранее в немецком журнале Focus вышла статья, посвященная «странным последствиям» энергетического перехода. Авторы публикации обратили внимание, что ФРГ после начала спецоперации на Украине перестала импортировать уголь из РФ и объявила о стратегии декарбонизации к 2030 году, однако в реальности все произошло с точностью до наоборот.
Чтобы компенсировать перебои с поставками российского газа, которые произошли на фоне западных санкций, немецкие власти приняли решение вновь ввести в эксплуатацию электростанции, работающие на нефти и угле. Последний, в частности, ФРГ начала импортировать с колумбийской шахты Cerrejon — крупнейшей в Латинской Америке.
Впрочем, основным получателем прибыли от этой сделки стала швейцарская компания Glencore, которая не так давно выкупила 100% акций, принадлежащих BHP и Anglo American в Cerrejon. С тех пор показатели экспорта угольной шахты начали расти вверх — только в 2022-м в Колумбии было добыто 7,3 миллиона тонн сырья.
Это не могло не отразиться на мировых ценах: так, стоимость угля на рынке в середине июня прошлого года достигла рекордных показателей почти в 400 долларов. По мнению политолога, решение Берлина пойти на такой шаг стало «нонсенсом».
«Германия отказалась покупать уголь у России и оказалась в западне. Приходится закупать нужные объемы в Колумбии. Это дорого, и экономически вообще нонсенс. А тут еще оказалось, что владелец угля вовсе не Колумбия, а швейцарская фирма, которая эти запасы угля выкупила. Берлин в убытках, Швейцария с прибылью, бюргеры в печали? Нет, Берлин утверждает, что это выгодно. Кто верит?» — задался вопросом Сосновский.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готовится к возможному прекращению импорта российского газа, чтобы минимизировать свою зависимость от РФ и быть готовыми к переходу на альтернативные источники поставок.