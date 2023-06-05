«Страна мошенничества»: россиянка рассказала об испорченном отпуске в Абхазии

Путешественница из России отправилась на отдых в абхазский город Сухум, где столкнулась с низким уровнем туристического сервиса, из-за которого ее отпуск оказался испорчен.
Выбирая место для поездки, россиянка рассматривала фотографии Абхазии. Однако реальное положение дел сильно отличалась от увиденного на снимках.
«И если первое название Абхазии — это страна души, то второе должно быть — страна мошенничества», — приводит слова туристки издание Pravda.ru.
Номер, в который она заселилась, россиянка назвала ужасным. Девушка была недовольна старым ремонтом, видом из окна на пустырь и торчащими из матраса пружинами. В кафе, по ее словам, подавали блюда из несвежих продуктов и в грязной посуде.