«Страна мошенничества»: россиянка рассказала об испорченном отпуске в Абхазии

Номер, в который она заселилась, россиянка назвала ужасным. Девушка была недовольна старым ремонтом, видом из окна на пустырь и торчащими из матраса пружинами. В кафе, по ее словам, подавали блюда из несвежих продуктов и в грязной посуде.