ЮАР размышляет о выдаче приглашения Путину на саммит БРИКС на фоне ордера МУС

Правительство Южно-Африканской Республики размышляет на тему выдачи приглашения президенту России Владимиру Путину на саммит БРИКС. Причиной сомнений является выданный ранее Международным уголовным судом ордер на «арест» политика.
По словам замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела, складывается непростая ситуация. Власти даже допускают вариант отзыва приглашение российского лидера.
«Арест российского лидера властями ЮАР станет провокацией против народа, который избрал его. А МУС не имеет собственных полицейских сил», — подчеркнул Бапела.
Напомним, МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта.