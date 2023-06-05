Аналитик Кочетков оценил ближайшие перспективы курса рубля

Курс рубля будет укрепляться до отметки в 80 единиц за доллар. На это указал РИАМО ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Эксперт указал, что основную роль для формирования валютных потоков играет торговый баланс страны. Несмотря на то, что сальдо остается положительным, с марта наблюдается рост импорта.
Кочетков обосновал свой прогноз тем, что рынок избавится от влияния иностранных компаний, которые при уходе с рынка распродают свои активы и приобретают валюту. Эти факторы заставили аналитика сделать предположение, что в ближайшее время курс рубля будет повышаться.