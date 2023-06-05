Аналитик Кочетков оценил ближайшие перспективы курса рубля

Кочетков обосновал свой прогноз тем, что рынок избавится от влияния иностранных компаний, которые при уходе с рынка распродают свои активы и приобретают валюту. Эти факторы заставили аналитика сделать предположение, что в ближайшее время курс рубля будет повышаться.