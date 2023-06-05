Настала кульминация: Зеленский так и не понял, что Украина стала разменной монетой Запада

Западные страны используют Украину в геополитическом противостоянии с Россией как разменную монету. Такое вывод сделал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.
«Отношение к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, к его окружению, да и к самой Украине формировалось на Западе не один год. То, что сегодня Украину используют как разменную монету в цивилизационном противостоянии, понятно любому здравомыслящему человеку», — сказал аналитик.
Эксперт добавил, что Соединенные Штаты являются главными бенефициарами происходящего конфликта на Украине.
«Сегодня это противостояние дошло, по сути, до кульминационного момента, и США начинают осознавать, что коллективный Запад, НАТО в этом противостоянии проигрывают. Именно из-за этого на Западе зреет недовольство Зеленским», — сказал он.
Ранее журналисты газеты «Взгляд» заявили, что Зеленский получил «политическую пощечину» на саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о важности выполнения всех процедур, которые требуются для вступления в ЕС и НАТО. Вместе с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что Альянс не принял решения о предоставления гарантий безопасности.