Настала кульминация: Зеленский так и не понял, что Украина стала разменной монетой Запада

Ранее журналисты газеты «Взгляд» заявили, что Зеленский получил «политическую пощечину» на саммите Европейского политического сообщества. Во время мероприятия президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о важности выполнения всех процедур, которые требуются для вступления в ЕС и НАТО. Вместе с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что Альянс не принял решения о предоставления гарантий безопасности.