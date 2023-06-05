Врач Чистякова предупредила о смертельной опасности полного отказа от соли

Врач утверждает, что нехватка натрия в организме может вызывать головокружение и головную боль, слабость в мышцах, а также судороги. Она рекомендует россиянам употреблять не более трех граммов соли, распределив их на все приемы пищи в течение дня. Еще 10 граммов человек «незаметно» получат из продуктов питания, подытожила Чистякова.