Врач Чистякова предупредила о смертельной опасности полного отказа от соли

Полный отказ от употребления соли приведет к смертельному исходу. С таким заявлением выступила спортивный врач Александра Чистякова. Она объяснила, почему соль жизненно важна для организма.
Медицинский специалист утверждает, что ионы кальция, натрия и калия поддерживают жизнь каждой клетки человеческого организма. По ее словам, если полностью исключить соль из рациона, запасов организма хватит лишь на 12 дней. Это подтверждается результатами многочисленны научных исследований, передает издание «Лента.Ru».
Врач утверждает, что нехватка натрия в организме может вызывать головокружение и головную боль, слабость в мышцах, а также судороги. Она рекомендует россиянам употреблять не более трех граммов соли, распределив их на все приемы пищи в течение дня. Еще 10 граммов человек «незаметно» получат из продуктов питания, подытожила Чистякова.