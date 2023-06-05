NYT: нацистская символика в рядах ВСУ может заставить Запад свернуть поставки оружия Киеву

Нацистская идеология в рядах украинской армии может подтолкнуть западные правительства к отказу от новых поставок вооружения Киеву, пишет The New York Times.
Аналитики американского издания отметили, что среди украинских военных не запрещается, а иногда даже приветствуется символика, на борьбу с которой Запад потратил более 50 лет. Так, хотя в Киеве настойчиво отрицают существование радикальных националистических идей среди солдат, многие военнослужащие носят на своей форме эмблемы времен Третьего рейха.
Ситуацию прокомментировал Майкл Колборн, исследователь международных ультраправых движений. По его мнению, отрицание является главной проблемой Украины в нынешней ситуации.
«Люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины», — сказал эксперт.
На этом фоне журналисты предупредили, что такая политика «подрывает поддержку страны» со стороны Запада.