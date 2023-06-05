NYT: нацистская символика в рядах ВСУ может заставить Запад свернуть поставки оружия Киеву

Аналитики американского издания отметили, что среди украинских военных не запрещается, а иногда даже приветствуется символика, на борьбу с которой Запад потратил более 50 лет. Так, хотя в Киеве настойчиво отрицают существование радикальных националистических идей среди солдат, многие военнослужащие носят на своей форме эмблемы времен Третьего рейха.