СК возбудил дело после сноса исторического здания фабрики «Братья Варгунины» в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сноса исторического дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что 3 июня сотрудники одной из городских компаний незаконно снесли постройку, имеющую признаки объекта культурного наследия. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи и сотрудники МВД.
Невская писчебумажная фабрика была основана еще XIX веке. В 2001 году административное здание включили в список объектов, представляющих историческую ценность, а с апреля 2009 года оно также является объектом культурного наследия регионального значения.
Проблема реставрации исторических зданий остро стоит в Петербурге уже несколько лет. Смольный сокращает средства на поддержание старинных домов в надлежащем состоянии, а привлечь инвесторов, готовых потратить на это собственные деньги, правительству удается не всегда.
Команда губернатора Александра Беглова не понимает, как обращаться с историческим наследием города. Пока чиновники медлят, исторические дома продолжают разрушаться, а город на Неве теряет свой уникальный облик.