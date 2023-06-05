СК возбудил дело после сноса исторического здания фабрики «Братья Варгунины» в Петербурге

Проблема реставрации исторических зданий остро стоит в Петербурге уже несколько лет. Смольный сокращает средства на поддержание старинных домов в надлежащем состоянии, а привлечь инвесторов, готовых потратить на это собственные деньги, правительству удается не всегда.