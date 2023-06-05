Актер Виталий Гогунский заявил, что Владимира Зеленского ведут тщеславие и гордыня

Актер Виталий Гогунский высказался насчет президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, многие начали испытывать к нему жалость, поскольку поняли, что его ведут тщеславие и гордыня.
Говоря о качествах, которые ему нравятся в россиянах, Гогунский выделил тот факт, что соотечественники, в отличие от украинского президента, никого «не расчеловечивают».
«К Зеленскому у многих уже жалость и снисхождение, мы понимаем, что это ведомый, управляемый человек, который, к сожалению, оказался не на своем месте. Ведомый тщеславием и гордыней», — отметил он в шоу ФАН «Давай поговорим».
Также актер высказался о скандальном поведении комика Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ). По его словам, артистом руководит сильный страх.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами