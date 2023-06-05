«Может быть, что угодно»: Украине осталось три месяца до наступление хаоса

Украинской финансовой системе осталось три месяца до полного хаоса. Такой вывод сделал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
За пределами этого отрезка времени, полагает аналитик, состояние украинской экономики непредсказуемо.
«Сейчас они попытаются что-то сделать. В июне начинаются учения НАТО – неплохое прикрытие, чтобы начать какие-то действия, но, когда закончится вооружение, когда эти смертники под веществами, запрещенными в России, тоже закончатся, наступит предел предсказуемости, а дальше может быть все, что угодно», – сказал эксперт.
Лосев подчеркнул, что все зависит от этого «предела предсказуемости» системы. Чтобы его правильно оценить, необходимо учесть все факторы, которые поддерживают или, наоборот, разрушают систему.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна теряет надежду стать членом Североатлантического альянса. По его словам, Киев ждет приглашение в НАТО до саммита в Вильнюсе.