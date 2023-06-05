«Это мое честное мнение»: Пригожин заявил, что выделенные властями Петербурга деньги на турне по Ирану могут достаться близким Беглова

На фоне этого журналисты «Ридус» попросили Пригожина прокомментировать инициативу властей Петербурга и рассказать, действительно ли это поможет увеличить туристический поток из ближневосточного региона. Также корреспонденты поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер», можно ли каким-то другим способом потратить такие огромные деньги.