«Это мое честное мнение»: Пригожин заявил, что выделенные властями Петербурга деньги на турне по Ирану могут достаться близким Беглова

Руководство Петербурга выделяет денежные средства на какие-то проекты лишь тогда, когда на них есть уже конкретный получатель, близкий к губернатору Александру Беглову. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин.
Ранее появилась информация о том, что власти Северной столицы собираются организовать турне по иранским городам для того, чтобы завлечь местных туристов в Россию. Согласно обнародованным данным, на соответствующие цели были выделены 24 миллиона рублей.
На фоне этого журналисты «Ридус» попросили Пригожина прокомментировать инициативу властей Петербурга и рассказать, действительно ли это поможет увеличить туристический поток из ближневосточного региона. Также корреспонденты поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер», можно ли каким-то другим способом потратить такие огромные деньги.
«Я думаю, что вы от меня услышите то, что и хотите услышать. Но это мое честное мнение. Если в Петербурге под что-то выделили деньги, значит, у этих денег есть уже конкретный получатель. И скорее всего, он либо в близких отношениях, либо родственник губернатора Беглова. Иначе в городе не делается ничего», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин высказал свое мнение относительно инициированного в Петербурге голосования по поводу отставки губернатора города Александра Беглова. По словам предпринимателя, петиция ни на что не влияет.