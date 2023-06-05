Росприроднадзор сообщил о превышении допустимого уровня марганца в Волге в 40 раз

Содержание марганца в реке Волга превысило допустимые значения в 40 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
Кроме того, экспертами ведомства выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммоний-ионов в Дону более чем в 50 раз. За прошлый год ученые взяли из реки 2,5 тыс. проб.
Также в 2022 году специалисты снимали пробы воды из Волги 3,5 тыс. раз. Превышение нормы по марганцу зафиксировано в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий, передает РИА Новости.
Кроме того, ведомством установлено превышение допустимой концентрации железа. Показатели зафиксированы в устьевых участках малых рек, которые впадают в Дон.