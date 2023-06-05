Читатели Breitbart жестко прошлись по Зеленскому после слов о Трампе

Не так давно глава киевского режима признался, что его пугает возможная победа Дональда Трампа за пост американского лидера. На фоне этого он призвал Вашингтон предоставить ВСУ еще больше систем противовоздушной обороны Patriot. Пользователи Сети в ответ обрушились на Зеленского с критикой.