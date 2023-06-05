Украинский лидер Владимир Зеленский является обычным попрошайкой и жуликом. Такими словами читатели Breitbart отчитали политика за недавнее высказывание в адрес Белого дома.
Не так давно глава киевского режима признался, что его пугает возможная победа Дональда Трампа за пост американского лидера. На фоне этого он призвал Вашингтон предоставить ВСУ еще больше систем противовоздушной обороны Patriot. Пользователи Сети в ответ обрушились на Зеленского с критикой.
«Этот Зеленский – обычный попрошайка, причем профессиональный… Пора выбираться из этого болота», — отметил читатель.
«Зеленский мошенник и жулик, он шантажирует Байдена доказательствами его собственных преступлений», — добавил другой пользователь.
Ранее сообщалось, что Запад испытывает ненависть к Зеленскому. Такую неудобную правду раскрыл экс-разведчик США Скотт Риттер.