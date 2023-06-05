Американский генерал Ходжес: войска стран НАТО неизменно уступают российской армии в мобильности

Вооруженные силы стран Североатлантического альянса имеют ряд недостатков, среди которых и низкая мобильность, заявил экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.
По его словам, с точки зрения способности быстро добраться до района выполнения задач западные армии все еще серьезно уступают российской.
«Быть быстрее русских, чтобы добраться до критически важных мест, — единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы все еще не можем этого обеспечить», — посетовал генерал.
Как подчеркнул Ходжес, армии НАТО не в состоянии справиться с низкой мобильностью, хотя и работают над этим. Он подчеркнул, что за последние пять лет показатели стали лучше, но все равно находятся на недостаточном уровне.