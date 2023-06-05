Дмитрий Песков: Москва будет следовать договоренностям ОПЕК+ о нефтедобыче

Россия будет выполнять обязательства по сокращению добычи нефти, о которых ранее договорились страны ОПЕК+. Это подтвердил в разговоре с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что РФ будет следовать общим договоренностям экономического альянса. Он выразил уверенность, что это является важным шагом к стабилизации мирового энергетического рынка.
Россия и Саудовская Аравия ранее брали на себя добровольные дополнительные условия сокращения добычи нефти. Они условились снизить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки для каждой страны.