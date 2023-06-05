Читатели «Гуаньча» разозлились из-за сравнения Зеленским Китая и России

Читатели китайского портала «Гуаньча» пришли в бешенство из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о России и КНР. Об этом они высказались в комментариях к соответствующей статье.
Зеленский заявил, что Китай намного мощнее России и не должен сторониться конфликта, передает «Гуаньча». Президент Украины нарвался на жесткую критику в Сети, поскольку глубоко возмутил читателей портала.
По мнению комментаторов, Зеленский пытается рассорить Пекин и Москву. Однако «шантаж моралью» с Китаем не пройдет, предупредили пользователи.
«Соединенные Штаты сильнее Китая, почему бы им не сыграть важную роль?» — задался вопросом один из читателей.
«Зеленский слишком сильно утоп в игре, его уже нельзя вылечить», — поставил неутешительный диагноз другой.
Третий отметил, что Китай не помогает России в конфликте, а также поинтересовался, почему Украина так поклоняется Пекину.
«И зачем нам быть плечом к плечу с вами? Украина — цепная собака американских империалистов», — осадил Зеленского комментатор.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал о реальном отношении Запада к украинскому президенту, информирует «360». Он заявил, что Зеленского не уважают и используют.