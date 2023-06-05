«Последнюю неделю происходит сущий ад»: находящиеся под обстрелом жители Шебекино призвали Пригожина защитить их

Жители Белгородской области обратились к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой защитить их от постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, а также пожаловались на бездействие российских властей.
Большинство писем поступило от жителей города Шебекино. В каждом из обращений они жалуются на постоянные обстрелы, рост смертей и раненых, а также превращение города в руины.
«Люди очень напуганы и вынуждены покидать свои дома, квартиры, покидают свою маленькую Родину! Сколько уже жертв, раненых! Мы не заслужили такой жизни, если можно назвать такое "жизнью"», — говорится в одном из писем, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Также шебекинцы рассказали, что оборонительные сооружения, на которые ушли 10 миллиардов рублей, не защищают население. Уже с 1 июня бойцы ВСУ беспрепятственно переходили границу и обстреливали город.
«Почему людей обнадеживают этими сооружениями, говоря, что они созданы для защиты населения. С 1 июня враг спокойно зашел в Шебекино, обстреливая город. Туда были брошены срочники на коробках, которые стрелять не умеют», — пишет житель Белгородской области.
Вынужденные покинуть свои дома мирные жители рассказали в своих письмах, что на протяжении восьми месяцев они старались помогать российским военным и беженцам. Однако когда настал момент помочь им, к ним никто не пришел.
«Восемь месяцев шли обстрелы, последнюю неделю происходит сущий ад, ад на земле, и никому нет никакого дела. Без вас нам не справиться, нам никто не поможет! Пожалуйста, услышьте нас, помогите, защитите нас!» — говорится в письме.
Жители Шебекино выразили надежду на помощь Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер». По их словам, они являются единственной надеждой на спасение.
«Евгений Викторович, только на вас у нас остается надежда. Помогите нашим парням отстоять нашу границу. Помогите вернуть детям счастливое детство», — призвали они.
Ранее Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о гибели обычных граждан Белгородской области, попавших под обстрел ВСУ. По его словам, замалчивание реальной обстановки в приграничном регионе недопустимо.