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РИА Новости: жители Косовска-Митровицы не верят в выборы своего края

Политика
РИА Новости: жители Косовска-Митровицы не верят в выборы своего края

Население Косовска-Митровицы на севере Косово и Метохии не хочет участвовать в очередных выборах в сербских муниципалитетах от косовоалбанских властей. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Журналисты выяснили, что сербы, живущие в Косовске-Митровице отказались участвовать в выборах глав четырех муниципалитетов на севере Косово. Избирательный процесс проходил в апреле.

«Мой взгляд на ситуацию таков: так было с тех пор, как я родился. Новые выборы здесь ничего не изменят», — сказал корреспонденту агентства 30-летний Денис.

В результате минувшего избирательного процесса победили альбанцы. Однако местные сербы отказались признавать итого голосования, что привело к столкновениям.

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