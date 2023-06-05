МИД РФ: Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине

Россия готова рассмотреть инициативу Индонезии по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Напомним, глава минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто в ходе международного форума в Сингапуре озвучил план по стабилизации ситуации на Украине по «корейскому сценарию». В него входят такие пункты, как создание демилитаризованной зоны и размещение миротворческого контингента ООН.
«Если официально нам поступит, то мы будем смотреть. Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают, и индонезийские тоже», — сказал российский дипломат.
По его словам, Москва готова изучить индонезийский вариант достижения мира. Для этого Джакарте следует официально направить план РФ.