МИД РФ: Москва готова рассмотреть мирный план Индонезии по Украине

Напомним, глава минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто в ходе международного форума в Сингапуре озвучил план по стабилизации ситуации на Украине по «корейскому сценарию». В него входят такие пункты, как создание демилитаризованной зоны и размещение миротворческого контингента ООН.