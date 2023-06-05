Manager Magazin: тайные операции России с золотом поставили Запад в тупик

Западные страны не знают, что происходит с российским золотом, и это приводит их в замешательство. Об этом сообщил журналист немецкого издания Manager Magazin Кристоф Роттвильм, слова которого приводит «ПолитРоссия».
Обозреватель напомнил, что центральные банки в разных странах мира долгое время придерживались политики отказа от золота, предпочитая держать активы в других эквивалентах. Однако последние события внесли свои коррективы в сложившуюся практику — теперь финансовые структуры начали вновь наращивать собственные золотые запасы.
«В прошлом году центральные банки по всему миру купили более 1100 тонн золота. Это более чем в два раза превысило показатели позапрошлого года», — говорится в статье.
По мнению главного стратега Всемирного совета по золоту Джона Рида, основными факторами, создавшими серьезный спрос на драгоценный металл, стали конфликт на Украине и возросшая напряженность вокруг Тайваня.
«Больший запас золота в портфеле обеспечивает безопасность в случае внезапных политических кризисов», — уточнил он.
При этом Россия является крупнейшим производителем золота в мире, добавил эксперт. Более того, ранее Москва активно экспортировала его в страны Европы, что после введения западных санкций стало практически невозможным.
В то же время аналитики уверены, что Россия до сих пор продолжает поставлять драгметалл в государства Старого Света в обход всех ограничений. Однако Запад не владеет информацией о каналах экспорта российского золота на мировой рынок.
«Мы не знаем, кому Россия продает свое золото», — резюмировал Рид.
Ранее журналисты агентства Bloomberg сообщили, что после введения санкций российское золото стало продаваться малоизвестным компаниям.