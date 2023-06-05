Израильский политолог Кедми: Путин совершил невозможное и наладил отношения с Турцией

По словам экс-главы спецслужбы «Натив», президент РФ сумел выстроить отношения с сильным игроком на мировой арене. Речь идет о Турции, которая ведет самостоятельную и прагматичную политику, несмотря на членство в НАТО. Еще недавно укрепление дружбы двух стран казалось немыслимым, но теперь тесные контакты Москвы и Анкары стали реальностью, заявил Кедми в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым».