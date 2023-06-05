Израильский политолог Кедми: Путин совершил невозможное и наладил отношения с Турцией

Российский лидер Владимир Путин совершил почти невозможное, когда реализовал мощный геополитический ход в борьбе с Западом. О достижении политика рассказал израильский политолог Яков Кедми.
По словам экс-главы спецслужбы «Натив», президент РФ сумел выстроить отношения с сильным игроком на мировой арене. Речь идет о Турции, которая ведет самостоятельную и прагматичную политику, несмотря на членство в НАТО. Еще недавно укрепление дружбы двух стран казалось немыслимым, но теперь тесные контакты Москвы и Анкары стали реальностью, заявил Кедми в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым».
«И еще раз поблагодарите вашего президента за то, что ему удалось выстроить такие отношения с Турцией вопреки всем советникам и вопреки тому, что почти не было на это шансов — а он это сделал», — подчеркнул израильский политолог.
Напомним, что в мае 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на пятилетний срок. Церемонию инаугурации политика посетил и спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает телеканал «360».