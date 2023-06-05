Туристы из Китая массово выезжают на границу с Россией из-за аномальной жары

Курорты, расположенные на остове Большой Уссурийский, стали пользоваться большой популярностью среди китайских туристов. Как сообщает информационное агентство Biang, причиной роста спроса стала аномальная жара.
Подчеркивается, что речь идет о китайской части острова Большой Уссурийский, на территории которой расположены туристические комплексы. Чаще всего в поездку отправляются жители центральных районов КНР, где наблюдается особенно сильная жара. По словам путешественников, их привлекает не только прохлада, но и свежесть воздуха на острове.
«Здесь очень синее небо. Когда я вышел на берег озера Ханка, то мне показалось, что я у моря», — рассказал турист Ху Юнцзюнь.
Российским туристам ранее назвали лучшие направления для бюджетного отдыха на берегу моря. Лидерами рейтинга стали Анапа и Геленджик, которые могут стать более дешевой альтернативой Сочи.