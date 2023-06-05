Туристы из Китая массово выезжают на границу с Россией из-за аномальной жары

Подчеркивается, что речь идет о китайской части острова Большой Уссурийский, на территории которой расположены туристические комплексы. Чаще всего в поездку отправляются жители центральных районов КНР, где наблюдается особенно сильная жара. По словам путешественников, их привлекает не только прохлада, но и свежесть воздуха на острове.