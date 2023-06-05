Жесткий ответ для США: Китай тараном ответил на провокацию американцев

Ранее корабль КНР чуть не столкнулся с американским эсминцем Chung-Hoon DDG9. Инцидент произошел во время совместных учений канадского фрегата HMCS Montreal и ВМС США. Экипаж китайского судна потребовал от непрошеного гостя изменить свой курс, в результате чего последний был вынужден поплыть в другом направлении.

