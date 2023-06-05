Жесткий ответ для США: Китай тараном ответил на провокацию американцев

Китай жестко отвечает на любые попытки Соединенных Штатов провести военные корабли через Тайваньский пролив, поскольку рассматривает его как свои территориальные воды. Такой вывод сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с изданием «Известия».
Ранее корабль КНР чуть не столкнулся с американским эсминцем Chung-Hoon DDG9. Инцидент произошел во время совместных учений канадского фрегата HMCS Montreal и ВМС США. Экипаж китайского судна потребовал от непрошеного гостя изменить свой курс, в результате чего последний был вынужден поплыть в другом направлении.
«В этот раз Китай просто принял более решительные меры, фактически имитируя таран. То есть он тем самым обозначил, что если американцы будут повторять подобные действия, то со стороны Китая будет более решительное противодействие за вторжение в воды между КНР и Тайванем», — прокомментировал ситуацию Кнутов.
Военный эксперт добавил, что в дальнейшем Пекин может перейти к более жесткому ответу на эскалацию со стороны Вашингтона.
«Американцы преднамеренно совершают такие провокации. Хотя на дипломатическом уровне они якобы признают Тайвань частью Китая, на деле они снабжают Тайвань оружием, из-за чего остается возможность конфликта между США и КНР. Но пока эти две страны воевать не хотят», — выразил уверенность директор Музея войск ПВО.
В будущем аналогичные инциденты могут привести к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином, добавил Кнутов. Он не исключил, что США введут новые санкции в отношении компаний из КНР.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом надеется избежать конфликта или холодной войны с Китаем. Он также рассказал о недавней встрече с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И.