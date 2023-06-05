«Марш ненависти». Польша на грани гражданской войны из-за «агентов Кремля»

Одной из причин протестов, как сообщил телеканал BBС, стало изменение законодательства об «устранении российского влияния». Многие считают этот закон попыткой давления на оппозицию и «началом охоты» на политических оппонентов. Ранее Дуда подписал документ о создании специальной госкомиссии — она будет выявлять людей, которые якобы могли действовать в интересах Москвы в период с 2007-го по 2022 год .