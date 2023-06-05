«Марш ненависти». Польша на грани гражданской войны из-за «агентов Кремля»

Полмиллиона человек вышли на улицы Варшавы выразить недовольство политикой правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Одним из поводов стали поправки в недавно принятый закон об «устранении российского влияния» в стране, сообщает Polsat News.
Как оказалось, стать «агентом Кремля» в нынешних политических реалиях Польши, по всей видимости, может каждый. Государственные польские СМИ назвали акцию «маршем ненависти», а мировая общественность допустила начало гражданской войны в республике. Что произошло — разбиралась «Политика Сегодня».
«Под трибунал!»
В воскресенье, 4 июня, на улицы польской столицы вышли полмиллиона местных жителей в знак протеста против действий властей. На шествие съехались люди со всей страны, а самыми популярными плакатами стали изображения президента Польши Анджея Дуды за тюремной решеткой, сопровождаемые надписями: «Марионетка» и «Под государственный трибунал!»
Проходя мимо резиденции польского лидера, протестующие скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: «Вы все будете сидеть». Люди выступали против «дорогой жизни, мошенничества и лжи», а также «за демократию, свободные выборы и Евросоюз». Акцию объявил бывший премьер-министр страны Дональд Туск, возглавляющий оппозиционную «Гражданскую платформу» (PO).
«Мы здесь для того, чтобы вся Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны, что многие из нас готовы бороться за демократию и свободную Польшу, как 30–40 лет назад, — заявил Туск во время митинга. — Мы идем на эти выборы, чтобы победить, привлечь виновных к ответу, исправить человеческие ошибки и, следовательно, примирить польские семьи».
К мероприятию присоединились и другие оппозиционные лидеры (за исключением представителей «Конфедерации»), в том числе Лех Валенса — экс-президент республики и лауреат Нобелевской премии мира. По информации местных СМИ, акция стала одной из самых масштабных с 1989 года, ее приурочили к 34-й годовщине первых послевоенных демократических выборов в Польше.
Организаторы утверждают, что в митинге приняли участие не менее 500 тысяч поляков, в то время как государственный телеканал TVP, окрестивший происходящее «маршем ненависти», сообщал лишь о 150 тысячах людей. В бегущей строке новостных выпусков упоминалось, что оппозиция якобы объединилась в защиту России.
«Российское влияние»
Одной из причин протестов, как сообщил телеканал BBС, стало изменение законодательства об «устранении российского влияния». Многие считают этот закон попыткой давления на оппозицию и «началом охоты» на политических оппонентов. Ранее Дуда подписал документ о создании специальной госкомиссии — она будет выявлять людей, которые якобы могли действовать в интересах Москвы в период с 2007-го по 2022 год .
Впоследствии таким лицам ограничат доступ к работе в органах безопасности или на государственных должностях в течение десяти лет. Спустя несколько дней Дуда внес ряд поправок, в том числе предложил исключить присутствие парламентариев в этих комиссиях.
На этом фоне в «Гражданской платформе» заявили, что президент решил «добить оппозицию» перед выборами. Депутат от партии Бартломей Сенкевич, комментируя прошедший марш в интервью Polsat News, назвал правовой акт нарушением элементарных правил демократии.
«Неконституционность этого акта, который был подписан президентом, является позором президентского дворца и самого президента», — сказал он.
Подавление оппозиции
Эксперты полагают, что настоящая цель президентской инициативы вывести из политической игры лидера «Гражданской платформы», поэтому документ уже получил негласное название «закон Туска». Российский политолог Владимир Корнилов отметил, что PiS тревожит усиление оппозиции, поэтому власти прилагают максимум усилий для дискредитации оппонентов.
«Если выборы состоялись бы сейчас, они ["Право и справедливость"] не смогли бы сформировать большинство в парламенте. В значительной степени потеряли бы места и, возможно, пришлось бы уступать власть Дональду Туску и его команде. Именно поэтому власть так нервничает», — уточнил собеседник «ПС».
Поразительно, что польские элиты объединены политической русофобией, но в то же время используют этот инструмент против друг друга, подчеркнул Корнилов. Политики обвиняют своих оппонентов в том, что они являются «кремлевскими агентами», а это в свою очередь способствует дальнейшему внутрипартийному расколу.
Впрочем, собеседник издания усомнился в дальнейшей эскалации на фоне воскресного шествия: шансов для начала гражданской войны в Польше «маловато». Во всяком случае, без помощи извне это вряд ли произойдет, а предвыборные акции до осенних парламентских выборов будут проходить регулярно, заключил Корнилов.
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