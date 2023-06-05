Пятерых москвичей задержали по делу о пособничестве телефонным мошенникам с Украины

По словам Волк, злоумышленники покупали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи, чтобы менять номер звонившего из-за границы мошенника на российский. В результате услугами пользовались аферисты, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов.