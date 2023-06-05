Политолог Дудаков: в США популярны призывы кандидата Рамасвами покинуть Украину

Республиканцы поддерживают точку зрения кандидата в президенты США Вивека Рамасвами об Украине и Китае. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, республиканец уверен, что главная угроза для Соединенных Штатов исходит из Китая. В связи с этим он призывает Вашингтон как можно скорее завершить изматывающий украинский конфликт.
«Что касается самого Вивека, я думаю, что здесь играет роль то, что он индийского происхождения. <…> Поэтому я думаю, у него здесь личный интерес с точки зрения своей исторической родины», — подытожил Дудаков.
Ранее стало известно о намерении США выделить 250 тысяч долларов для внедрения «американского компонента» в культурную сферу Украины. Подробности передает «360».