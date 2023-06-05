Украинский лидер Владимир Зеленский был поставлен на место американской властью после своих слов о новом плане противостояния с Москвой. Такая информацией содержится в материале Sohu.
Как отметили авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», не так давно глава киевского режима сообщил, что его государство готовится захватить земли, находящиеся под контролем Москвы. Однако в ответ на это Зеленский не только не получил похвалу от своих западных кураторов, но и, напротив, был ими раскритикован.
«США попытались разрядить ситуацию и сделали шаг назад, пригрозив перестать поддерживать Украину. Таким образом Зеленский был застигнут врасплох», — отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что предпосылок для переговоров Москвы и Киева в настоящий момент нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.