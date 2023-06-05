Как отметили авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», не так давно глава киевского режима сообщил, что его государство готовится захватить земли, находящиеся под контролем Москвы. Однако в ответ на это Зеленский не только не получил похвалу от своих западных кураторов, но и, напротив, был ими раскритикован.