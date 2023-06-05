Надежда Бабкина считает, что сбежавшая из России Алла Пугачева «плюнула на страну»

Певица Надежда Бабкина высказалась о сбежавшей из России исполнительнице Алле Пугачевой. Она отметила, что не понимает поведения артистки.
Бабкина сообщила, что встретилась с Пугачевой на похоронах художника-модельера Валентина Юдашкина. Она поздоровалась с коллегой, однако разговаривать с ней не стала.
«А я ведь сразу после ее отъезда написала, что не понимаю, как можно было получать от государства такую бешеную поддержку, а потом просто взять и плюнуть на страну из-за границы», — высказалась певица в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Она подчеркнула, что на исполнительницу хита «Миллион алых роз» мог оказать влияние муж, шоумен Максим Галкин✱ (признан иностранным агентом на территории России).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами