Ни действующее, ни будущее правительство Украины не сможет рассчитаться с Западом за предоставленную финансовую и военную помощь. Об этом заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с изданием «Новороссия».
Так он прокомментировал высказывание экономиста Джулио Палермо, который в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico заявил, что Вашингтон использует Киев как инструмент для сдерживания России. Он также выразил уверенность в том, что Штаты и дальше будут поставлять оружие на Украину и предоставлять ей средства для ведения боевых действий.
Корнилов согласился с мнением Палермо, но в то же время отметил, что США оказывают киевским властям финансовую помощь вовсе не на безвозмездной основе и рано или поздно потребуют все вернуть. Другое дело, что ни одно правительство не сможет справиться с этой задачей.
«Будущим режимам Украины или тому, что от нее останется, не позавидуешь, потому что Запад, Соединенные Штаты Америки не дают все это просто так в виде грантов. Львиная доля всех этих вооружений дается в виде кредитов. И когда-нибудь с Киева или с того, что останется от этой страны, если что-то останется, будут требовать все эти долги», — резюмировал политолог.
Ранее Джулио Палермо заявил, что нынешняя модель поддержки Украины западными странами приведет к ее уничтожению. По его мнению, местные жители окажутся полностью во власти Соединенных Штатов и Евросоюза из-за колоссальных долговых обязательств.