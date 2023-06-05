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Киев не справится: Корнилов объяснил, почему остаткам будущей Украины не позавидуешь

Ближнее зарубежье
Киев не справится: Корнилов объяснил, почему остаткам будущей Украины не позавидуешь

Ни действующее, ни будущее правительство Украины не сможет рассчитаться с Западом за предоставленную финансовую и военную помощь. Об этом заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в беседе с изданием «Новороссия».

Так он прокомментировал высказывание экономиста Джулио Палермо, который в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico заявил, что Вашингтон использует Киев как инструмент для сдерживания России. Он также выразил уверенность в том, что Штаты и дальше будут поставлять оружие на Украину и предоставлять ей средства для ведения боевых действий.

Корнилов согласился с мнением Палермо, но в то же время отметил, что США оказывают киевским властям финансовую помощь вовсе не на безвозмездной основе и рано или поздно потребуют все вернуть. Другое дело, что ни одно правительство не сможет справиться с этой задачей.

Киев не справится: Корнилов объяснил, почему остаткам будущей Украины не позавидуешь
«Будущим режимам Украины или тому, что от нее останется, не позавидуешь, потому что Запад, Соединенные Штаты Америки не дают все это просто так в виде грантов. Львиная доля всех этих вооружений дается в виде кредитов. И когда-нибудь с Киева или с того, что останется от этой страны, если что-то останется, будут требовать все эти долги», — резюмировал политолог.

Ранее Джулио Палермо заявил, что нынешняя модель поддержки Украины западными странами приведет к ее уничтожению. По его мнению, местные жители окажутся полностью во власти Соединенных Штатов и Евросоюза из-за колоссальных долговых обязательств.

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