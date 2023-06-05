Киев не справится: Корнилов объяснил, почему остаткам будущей Украины не позавидуешь

Так он прокомментировал высказывание экономиста Джулио Палермо, который в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico заявил, что Вашингтон использует Киев как инструмент для сдерживания России. Он также выразил уверенность в том, что Штаты и дальше будут поставлять оружие на Украину и предоставлять ей средства для ведения боевых действий.