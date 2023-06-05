«Вредно это замалчивать». Затулину грозит исключение из ГД за новые откровения об СВО

Позднее народный избранник все же решил объясниться перед читателями в соцсетях и откровенно рассказал о своем участии в дискуссии. Затулин посетовал на то, что «уважаемые комментаторы» уже не в первый, не во второй, и не в последний раз подходят к текстам его выступлений, «как к шведскому столу», выдергивая из контекста одно и забывая или затемняя другое.