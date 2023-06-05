«Вредно это замалчивать». Затулину грозит исключение из ГД за новые откровения об СВО

Над первым замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным продолжают сгущаться тучи из-за публичных высказываний относительно спецоперации на Украине. Сейчас его политическую судьбу активно обсуждают в «Единой России», где накануне якобы начались консультации — по их итогам депутат рискует лишиться не только своего поста, но и покинуть ряды фракции в нижней палате.
Как утверждают инсайдеры, «крамольные» речи народного избранника уже дошли до высшего руководства ЕР — по слухам, тон его выступлений вызвал вопросы у секретаря генсовета партии Андрея Турчака и лидера единороссов Дмитрия Медведева. Впрочем, сам Затулин утверждает, что его слова каждый раз неверно истолковывают.
Что произошло
Поводом для очередных разбирательств в отношении Затулина послужило его выступление на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», который проводился в четверг, 1 июня. Депутат заявил, что у России сейчас «недостаточно оснований» для того, чтобы «самоуспокаиваться» и «считать все свершившимся», поскольку в реальности страна оказалась «в очень сложной ситуации», когда необходима «мобилизация» всего общества.
«Требуется перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы, для того, чтобы одержать победу, о которой мы все мечтаем, — выразил уверенность Затулин. — Разговор о том, что она неизбежна — просто расхолаживает. “Ну если она неизбежна, что я буду напрягаться? Все и так само собой свершится”»
На деле же все обстоит гораздо серьезнее: если в феврале прошлого года ВС РФ начали СВО в отношении Украины, то теперь боевые действия ведутся с «консолидированным антироссийским фронтом», который возглавляют США и другие страны Запада. В этом контексте депутат задал аудитории вопрос о том, насколько Москве удалось достичь результатов по тем целям, которые изначально были поставлены перед военнослужащими.
— Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые все это время страдали…
— Константин Федорович, мы… — попытался было перебить Затулина модератор сессии, руководитель Telegram-канала «Украина.ру», писатель Константин Кеворкян, очевидно, предвосхищая дальнейшие высказывания Затулина.
— Подождите, — не позволил себя прервать депутат. — По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, «нейтралитет Украины». Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать.
После этого Затулин пошел еще дальше и заявил, что «по итогу всего» Украина не утратит свою государственность и останется существовать под руководством нынешнего президента Владимира Зеленского или его преемников.
— Были высказаны разные мнения, в данном случае — это ваше мнение, — поправлял Кеворкян, видимо, желая заверить публику в том, что мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
— Абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже это не подчеркивать, — попытался успокоить его Затулин.
И, судя по всему, не зря.
Какими будут последствия
Вскоре после жаркой дискуссии газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в «Единой России» и собеседника, близкого к администрации президента, сообщила, что речью Затулина на форуме заинтересовалось руководство партии — хотя народный избранник не является членом политсилы, он все же входит в ее фракцию в Госдуме.
По данным издания, разобраться с ситуацией поручено замглавы единороссов в нижней палате Вячеславу Макарову. В то же время источники газеты подчеркнули, что говорить о возможных мерах в отношении Затулина пока рано — в настоящее время обсуждается сразу несколько вариантов действий.
Например, предлагается уволить депутата с должности первого зампреда комитета ГД, либо же и вовсе исключить из фракции ЕР. Однако другой источник «Ведомостей» предположил, что начатые консультации в партии могут ограничиться лишь воспитательными мерами в отношении Затулина.
«С Затулиным переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее», — не исключил он.
Аналогичный исход конфликта предсказывают и авторы Telegram-канала «Тайная канцелярия», ссылаясь на «инсайдеров». Последние утверждают, что Затулин будет вынужден «принести публичные извинения за свои высказывания о ходе СВО», в противном случае «на его политической карьере поставят точку».
«[Его — прим. ред.] заявления очень не понравились федеральному руководству ЕР (и, по слухам, лично секретарю генсовета партии Андрею Турчаку и лидеру ЕР Дмитрию Медведеву). В результате Затулину предложено публично извиниться и сказать, что его слова были неверно истолкованы», — говорится в публикации.
Впрочем, сам Затулин пока занял выжидательную позицию и в беседе с «Ведомостями» признался, что никто из лидеров ЕР не связывался с ним по поводу произошедшего на форуме. Более того, он задал встречный вопрос труженикам пера, поинтересовавшись, за что его могут лишить поста в комитете или исключить из фракции.
Позднее народный избранник все же решил объясниться перед читателями в соцсетях и откровенно рассказал о своем участии в дискуссии. Затулин посетовал на то, что «уважаемые комментаторы» уже не в первый, не во второй, и не в последний раз подходят к текстам его выступлений, «как к шведскому столу», выдергивая из контекста одно и забывая или затемняя другое.
«Я говорил о том, что на данный момент цели военной спецоперации <...> не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей. Я, по-моему, ясно выразил мысль, что ради этого все мы, находящиеся в одной лодке, должны приложить максимум усилий. Считаю вредным это замалчивать. Мы же не дети», — написал он в Telegram.
Не первая ситуация
Глава аналитического центра «Политген», член правления РАПК Ярослав Игнатовский обратил внимание, что слова Затулина по поводу СВО действительно являются острыми и неудобными, но все же не направлены на дискредитацию органов власти или российской армии. По его мнению, народный избранник пытался лишь обозначить существующие в РФ проблемы и предложить «новый консенсус-план» по поводу конфликта на Украине.
«Да, Затулин — член “Единой России” и высокопоставленный депутат Государственной думы, именно поэтому его слова воспринимаются особенно остро. Наверняка партийные товарищи поправят Затулина, ему возможно придется оправдываться и говорить, что он не совсем то имел в виду. Но сути дело это не изменит», — полагает эксперт.
В свою очередь вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский заметил, что партия власти все же стремится поддерживать строгую дисциплину, поэтому судьба Затулина будет зависеть от того, насколько во фракции ЕР считают подобную позицию допустимой.
Другое дело, что Затулин уже не первый раз оказывается в центре скандала из-за своих непопулярных высказываний о ходе СВО. В ноябре прошлого года депутат усомнился в необходимости использования ядерного оружия для защиты новых территорий РФ, назвав их «спорными с Украиной».
Некоторые коллеги Затулина по нижней палате призвали привлечь депутата к ответственности. Тогда же глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что высказывания политика должны стать предметом разбирательства внутри фракции или комиссии по депутатской этике. Подробнее читайте в нашей статье.