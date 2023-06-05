Бизнесмена задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого по делу о смертельном отравлении жителей Ульяновской области алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.
По последним данным, количество погибших от отравления алкоголем в Димитровграде выросло до восьми человек. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления. Погибшие и пострадавшие употребили сидр «Мистер Сидр», который был куплен в разных магазинах.