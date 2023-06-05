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Бизнесмена задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

Происшествия
Бизнесмена задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого по делу о смертельном отравлении жителей Ульяновской области алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

По последним данным, количество погибших от отравления алкоголем в Димитровграде выросло до восьми человек. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления. Погибшие и пострадавшие употребили сидр «Мистер Сидр», который был куплен в разных магазинах.

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