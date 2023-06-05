Politico: в Британии начали массово воровать сельхозтехнику из-за санкций против РФ

Конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции в отношении России обернулись негативными последствиями для британских фермеров, которые начали страдать от организованной преступности. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
По сведениям полиции Великобритании, преступные сообщества активизировали свою деятельность по всей стране и стали массово воровать сельскохозяйственную технику, отправляя ее в страны Восточной Европы в больших количествах. Правоохранители считают, что всему виной — «разрушительные» антироссийские ограничения.
«Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно страны, находящейся под санкциями, то я бы ожидал, что черный рынок отреагирует на это. Это то, что делают преступники», — заявил суперинтендант Эндрю Хаддлстон, возглавляющий Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сельской местности королевства.
Как обратили внимание обозреватели Politico, преступность в сельскохозяйственной сфере в Великобритании является довольно распространенной проблемой уже давно, однако ее резкий взлет пришелся на 2023 год.
«Это буквально как пандемия; где бы вы ее [технику — прим. ред.] ни припарковали, ничто не безопасно», — посетовала управляющая фермой в Хартфордшире Эви Хантер.
Больше всего краж сельскохозяйственной техники зафиксировано в Англии и Уэльсе — только за первый квартал 2023 года число преступлений увеличилось на 300%. Особую ценность для грабителей представляют дорогостоящие строительные машины, оснащенные экскаваторами и устройствами GPS, которые значительно увеличивают эффективность их использования.
Эксперт по международной организованной преступности Николь Джексон в беседе с изданием заявила, что незаконная экономическая деятельность «процветает в конфликтных ситуациях».
«Мы ожидаем, что во всем мире возникнут черные рынки для целого ряда товаров — сельскохозяйственной продукции, оружия, электронного оборудования и так далее — из-за санкций [против России — прим. ред.] и боевых действий в целом», — выразила уверенность она.
В свою очередь профессор Университета Льюиса в штате Иллинойс, специалист по транснациональной организованной преступности Весна Маркович добавила, что организованные преступные группировки «очень быстро внедряют инновации и могут без труда адаптироваться к изменениям».
«Это не обязательно может привести к росту преступности в сельской местности, но приведет к росту преступности в отношении определенных продуктов или предметов, которые пользуются повышенным спросом из-за санкций», — объяснила эксперт.
В издании добавили, что сельскохозяйственная техника вывозится из королевства в кузовах грузовиков и контейнеров. Так, в мае 2023-го британская полиция предупредила голландских коллег о фуре, следовавшей на пароме через пролив Ла-Манш — позднее в ней обнаружили четыре украденных экскаватора и фургон для перевозки лошадей.
При этом мелкие устройства, такие как GPS, похитить гораздо проще — они могут быть доставлены курьером или распределены за границей, говорится в статье.
«Кража систем GPS является огромной проблемой. Я не знаю, есть ли здесь связь с Россией или нет, но это очень ценные предметы обихода, и их легко изъять. Они стоят восемь, девять, десять тысяч за штуку», — прокомментировал ситуацию анонимный британский политик.
Отмечается, что британское правительство и оппозиционная Лейбористская партия поддержали законопроект депутата-консерватора Грега Смита, направленный на борьбу с кражами в сельском хозяйстве. Автор инициативы предлагает ввести принудительную судебно-медицинскую маркировку техники в местах продажи. Помимо этого, ведутся переговоры о распространении данной практики на системы GPS.
Однако британские аграрии считают, что предложенные меры кардинально не изменят сложившуюся ситуацию. Так, фермер Эви Хантер, пострадавшая от ограбления в сентябре 2021 года (у нее украли оборудование на 60 тысяч фунтов стерлингов, включая системы GPS, два трактора и зерноуборочный комбайн), после инцидента установила четыре камеры вокруг своего участка. Но ситуация, по ее словам, только ухудшилась.
«Не имеет значения, заперт ли ваш трактор на складе с зерном, во дворе с видеонаблюдением — они его заберут», — пожаловалась она.
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