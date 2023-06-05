Politico: в Британии начали массово воровать сельхозтехнику из-за санкций против РФ

Однако британские аграрии считают, что предложенные меры кардинально не изменят сложившуюся ситуацию. Так, фермер Эви Хантер, пострадавшая от ограбления в сентябре 2021 года (у нее украли оборудование на 60 тысяч фунтов стерлингов, включая системы GPS, два трактора и зерноуборочный комбайн), после инцидента установила четыре камеры вокруг своего участка. Но ситуация, по ее словам, только ухудшилась.