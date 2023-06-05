Пригожин: Шойгу, Герасимов, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтобы вперед шли

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову на фоне ситуации, которая складывается в населенном пункте Берховка. Недавно туда перегруппировались подразделения российских войск, однако на сегодняшний день часть территории уже утеряна.