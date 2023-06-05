Пригожин: Шойгу, Герасимов, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтобы вперед шли

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу и главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову на фоне ситуации, которая складывается в населенном пункте Берховка. Недавно туда перегруппировались подразделения российских войск, однако на сегодняшний день часть территории уже утеряна.
Создатель «оркестра» уточнил, что часть выгодных позиций была утеряна, а вооруженные силы продолжают «потихонечку драпать». В связи с этим Пригожин призвал военачальников прибыть на передовую для поднятия боевого духа солдат.
«Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями», — передает заявление главы ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, что в мае официальный представитель МО Игорь Конашенков заявил о передислокации российских войск около Берховского водохранилища. По мнению Евгения Пригожина, произошедшее следует считать «бегством».