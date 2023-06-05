Директор МИ-6 Ричард Мур в поздравлении отметил «фейкового» главу МИД Турции в Twitter

Директор британской разведки МИ-6 Ричард Мур по ошибке поздравил с назначением фейкового главу МИД Турции Хакана Фидана с назначением. Он написал об этом в Twitter.
Глава МИ-6 попытался поздравить руководителя внешнеполитического ведомства с избранием. Однако что-то пошло не так. Вместо настоящего он отметил в соцсетях «фейкового» министра иностранных дел республики, а точнее — его пародийную страницу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на воскресенье обнародовал состав нового правительства, передает «360». В кабмине почти не осталось министров из прошлого состава. Новым главой МИД Турции стал 55-летний Хакан Фидан, который ране был руководителем Национальной разведывательной организации (MİT).