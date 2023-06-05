«В ту армию, которая сегодня у нас есть, по контракту идет очень малое количество людей»: Пригожин о словах Панферова про мобилизацию и контрактников

Глава именного батальона «Вега» Андрей Панферов ранее заявил, что в настоящее время в России нет необходимости в проведении второй волны частичной мобилизации. По его мнению, ряды ВС РФ в первую очередь должны пополняться контрактниками. Пригожин лишь частично согласился с его мнением.