«В ту армию, которая сегодня у нас есть, по контракту идет очень малое количество людей»: Пригожин о словах Панферова про мобилизацию и контрактников

Лишь малое количество россиян идут служить в Вооруженные силы России по контракту. С таким заявлением выступил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Глава именного батальона «Вега» Андрей Панферов ранее заявил, что в настоящее время в России нет необходимости в проведении второй волны частичной мобилизации. По его мнению, ряды ВС РФ в первую очередь должны пополняться контрактниками. Пригожин лишь частично согласился с его мнением.
«Конечно же, Андрей Панферов правильно говорит, что лучше контрактники, чем мобилизованные, но, к сожалению, в ту армию, которая сегодня у нас есть, по контракту идет очень малое количество людей», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».
Журналисты также попросили основателя «оркестра» прокомментировать случай, произошедший в Новосибирске. Жительница города уже больше года отказывается снимать флаг Украины со своего балкона. Пригожин напомнил о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове, выступавшем на фоне украинского флага.
«У нас, получается, двойные стандарты: ей нельзя, а им можно. Причем она-то просто на балконе вывесила, а они трясут на всю страну по телевизору», — заявил он.
Евгений Пригожин ранее высказался о численности российской армии. По его мнению, для отражения агрессии со стороны противника необходимо мобилизовать около 2 миллионов человек.