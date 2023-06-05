High North News: направлявшийся в сторону России авианосец ВМС США загадочно исчез

В публикации отмечается, что недавно корабль ВМС США вышел из Осло и пропал с радаров. Его текущее местоположение неизвестно. Отмечается, что авианосец должен был двигаться вдоль северного норвежского побережья, которое упирается в РФ, передает «ПолитРоссия».