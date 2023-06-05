High North News: направлявшийся в сторону России авианосец ВМС США загадочно исчез

Американский авианосец USS Gerald R. Ford загадочным образом исчез после того, как покинул порт Норвегии, пишет High North News.
В публикации отмечается, что недавно корабль ВМС США вышел из Осло и пропал с радаров. Его текущее местоположение неизвестно. Отмечается, что авианосец должен был двигаться вдоль северного норвежского побережья, которое упирается в РФ, передает «ПолитРоссия».
«С тех пор, как USS Gerald R. Ford покинул норвежскую столицу, воцарилось молчание», — сказано в статье.
Некоторые СМИ пишут, что корабль взял курс на Норвежское море. Известно, что авианосец должен принять участие в учениях НАТО «Арктический вызов».