МИД Китая: большая часть стран АТР выступают против экспансии НАТО в регионе

Большая часть государств Азиатско-Тихоокеанского региона не поддерживает расширение Североатлантического альянса в этой области. Такие выводы озвучил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
По мнению дипломата, в АТР никто не хочет, чтобы внутри региона создавались какие-либо блоки. Соответствующую точку зрения представитель МИД Китая озвучил в рамках брифинга, который состоялся 5 июня.
«Позиция большинства стран региона предельно ясна: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, они не приветствуют протягивание щупальцев НАТО в Азию», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Лондон выдвинет главу британского МО Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Об этом рассказал телеканал «360».