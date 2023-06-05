Аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Картаполова попытались взломать более 40 раз

Картаполов подчеркнул, что всего было зафиксировано более 40 попыток взлома. Запросы поступали от адресов, зарегистрированных в США, Норвегии, Германии, Швейцарии и ряде других стран мира. Предполагается, что целью взлома являлось распространение дезинформации от его лица, сообщает телеканал «Россия-24».