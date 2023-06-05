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Аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Картаполова попытались взломать более 40 раз

Общество
Аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Картаполова попытались взломать более 40 раз

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о попытке взлома его аккаунта в мессенджере Telegram. По его словам, хакерская атака произошла с разных адресов.

Картаполов подчеркнул, что всего было зафиксировано более 40 попыток взлома. Запросы поступали от адресов, зарегистрированных в США, Норвегии, Германии, Швейцарии и ряде других стран мира. Предполагается, что целью взлома являлось распространение дезинформации от его лица, сообщает телеканал «Россия-24».

Картаполов также призвал россиян быть внимательными при изучении различных публикаций. Он посоветовал гражданам руководствоваться исключительно официальными источниками информации.

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