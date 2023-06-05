Аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Картаполова попытались взломать более 40 раз

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил о попытке взлома его аккаунта в мессенджере Telegram. По его словам, хакерская атака произошла с разных адресов.
Картаполов подчеркнул, что всего было зафиксировано более 40 попыток взлома. Запросы поступали от адресов, зарегистрированных в США, Норвегии, Германии, Швейцарии и ряде других стран мира. Предполагается, что целью взлома являлось распространение дезинформации от его лица, сообщает телеканал «Россия-24».
Картаполов также призвал россиян быть внимательными при изучении различных публикаций. Он посоветовал гражданам руководствоваться исключительно официальными источниками информации.