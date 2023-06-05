Соединенные Штаты являются главным получателем выгоды от эскалации украинского конфликта. Об этом заявила преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо.
Аналитик напомнила, что Вашингтон значительно увеличил свои доходы от продажи оружия на фоне вооруженного противостояния Киева и Москвы. Более того, американским властям удалось снять Европу с газовой иглы России и «подсадить» ее на свои ресурсы, несмотря на то, что это невыгодно для стран Евросоюза, пишет РИА Новости.
«Возможность создания оборонной системы ЕС парализована или находится в руках США, которые все больше и больше привязывают к себе своих союзников», — пришла к выводу дель Позо.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскрыл глаза президенту Украины Владимиру Зеленскому на истинное отношение Запада к его персоне. Подробнее пишет «360».