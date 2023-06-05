Аналитик дель Позо: США являются главным получателем выгоды от конфликта на Украине

Аналитик напомнила, что Вашингтон значительно увеличил свои доходы от продажи оружия на фоне вооруженного противостояния Киева и Москвы. Более того, американским властям удалось снять Европу с газовой иглы России и «подсадить» ее на свои ресурсы, несмотря на то, что это невыгодно для стран Евросоюза, пишет РИА Новости.