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Жителей Димитровграда призвали не покупать алкоголь после смертельного отравления сидром шести человек

Общество
Жителей Димитровграда призвали не покупать алкоголь после смертельного отравления сидром шести человек

Власти ульяновского Димитровграда призвали местных жителей отказаться от покупки алкоголя после смертельного отравления сидром шести человек.

Несколько жителей города оказались в больнице с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Позже шестеро из пациентов скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в местных магазинах.

«Срочное предупреждение: не покупайте нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный сидр», — сообщили на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Горожан, которые уже приобрели алкоголь, призвали отказаться от его употребления. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг, передает РИА Новости.

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