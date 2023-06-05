МИД России положительно отнесся к плану Индонезии по мирному разрешению кризиса на Украине

Москва положительно относится к попыткам ряда государств урегулировать кризис, который развернулся на Украине, с помощью дипломатических методов. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Такими словами Министерство иностранных дел России отреагировало на план Индонезии по мирному разрешению конфликтной ситуации. При этом в МИД подчеркнули, что об инициативе индонезийского руководства Кремль узнал из прессы. Официальных предложений по этому поводу Джакарта не отправляла.
Стоит отметить, что в рамках урегулирования украинского кризиса власти Индонезии предложили прекратить боевые действия и использовать миротворцев для завершения конфликта.