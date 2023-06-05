Американские власти с прошлого века активно помогали украинским нацистам, чтобы использовать их против СССР и России. Об этом высказался политик из США Джеффри Янг, претендующий на пост губернатора штата Кентукки.
В течение последних 80 лет вся поддержка Белого дома бандеровцев преследовала одну цель, заявил эксперт комментируя материал об операции «Аэродинамик». Задача заключалась в развале СССР и России, а также в превращении Украины в огромную базу НАТО. Янг в соцсети отметил, что так США хотели нацелить Киев на РФ.
«И, наконец, раздробить Россию на куски и завоевать их, поработив российский народ», — констатировал политик.
Янг обратил внимание на то, что именно такие задачи преследовала в свое время нацистская Германия. А уже по завершению Второй мировой войны, в ходе операции «Аэродинамик» сотрудники ЦРУ финансово помогали бандеровскому подполью на Украине.
Ранее в США раскрыли истинное отношение НАТО к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, передает «360». Экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что военный блок использует политика и не уважает его.