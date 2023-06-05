В течение последних 80 лет вся поддержка Белого дома бандеровцев преследовала одну цель, заявил эксперт комментируя материал об операции «Аэродинамик». Задача заключалась в развале СССР и России, а также в превращении Украины в огромную базу НАТО. Янг в соцсети отметил, что так США хотели нацелить Киев на РФ.