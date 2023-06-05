Коц: Польша толкает Европу к масштабному конфликту, концентрируя танки у границ России

Милитаристские амбиции Польши могут вывести напряженность в Европе на крайне опасный уровень, сообщил аналитик Андрей Коц.
В публикации для РИА Новости он обратил внимание на то, как активно польское правительство скупает вооружение для своей армии. Варшава уже заключила контракты на закупку тысячи южнокорейских танков К2. Кроме того, ожидаются поставки 300 американских Abrams M1A2 SEPv3.
Предполагается, что программа перевооружения завершится к 2035 году, однако уже сейчас происходящее вызывает тревогу в экспертных кругах. Подобная активность Польши может спровоцировать в Европе новый широкомасштабный конфликт.
Сейчас, как пишет автор, Варшаву сдерживает только тот факт, что она не получит поддержки со стороны НАТО, если сама выступит агрессором.