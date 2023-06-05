Коц: Польша толкает Европу к масштабному конфликту, концентрируя танки у границ России

В публикации для РИА Новости он обратил внимание на то, как активно польское правительство скупает вооружение для своей армии. Варшава уже заключила контракты на закупку тысячи южнокорейских танков К2. Кроме того, ожидаются поставки 300 американских Abrams M1A2 SEPv3.